Casino-eigenaar kort na aanhouding in vrijheid gesteld

De casino-eigenaar die vorig weekend op de Johan Adolf Pengel luchthaven werd aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, is inmiddels door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld.

Het zou gaan om de heer D.S., directeur-eigenaar van Dolphins Hotel & Casino.

Volgens een van zijn advocaten is uit het ingesteld onderzoek gebleken dat D.S. geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij het vervaardigen of verstrekken van valse rijbewijzen.

“De wetgever heeft in artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) duidelijk omschreven wanneer sprake is van de status van verdachte”, aldus de raadsman. Volgens de verdediging werd een gerenommeerde ondernemer zaterdagavond 4 oktober aangehouden uitsluitend op basis van één getuigenverklaring, zonder dat er sprake was van hard bewijs.

Tevens benadrukt de verdediging dat de heer D.S. nooit voortvluchtig is geweest, zoals eerder publiekelijk werd gesuggereerd. Uiteindelijk werd de heer D.S. dinsdag 7 oktober in vrijheid gesteld.

“De schade aan zijn naam en reputatie – in een sector waarin vertrouwen essentieel is – laat zich echter niet eenvoudig herstellen”, aldus zijn advocaten P.D. Baldew en Benito Pick.