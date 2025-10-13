HomeOnderwerpenJustitie en politie29-jarige man in geparkeerde auto overvallen en beroofd door bekende
29-jarige man in geparkeerde auto overvallen en beroofd door bekende

politie-voertuig met zwaailicht in Suriname
Archieffoto

Een 29-jarige man is zondagavond in zijn auto overvallen aan de Voltzbergstraat in Suriname.

Het slachtoffer was bij zijn neef en had zijn voertuig voor diens woning geparkeerd. Terwijl hij nog in de auto zat, werd het rechterportier plotseling opengerukt door een man die hij kent als Chivarro.

Deze zette hem direct in een wurggreep. Chivarro was in gezelschap van twee medeverdachten, die gewapend waren met een mes.

Onder bedreiging werden de sieraden van het slachtoffer buitgemaakt. Daarna sloegen de daders op de vlucht. Twee van hen, onder wie Chivarro, gingen ervandoor op een witte scooter, terwijl de derde verdachte te voet vluchtte.

De Surinaamse politie werd na de roof ingeschakeld en is bezig met het opsporen van de verdachten.

