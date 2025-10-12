Trafomast valt om vlak nadat auto passeert

Een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname met een gekoppelde transformator is zaterdagochtend omgevallen aan de Palisadeweg 1.

De mast kwam terecht op de inrit van een woning, kort nadat een auto de plek was gepasseerd. De oorzaak van het omvallen is onbekend.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig en de woning raakten niet beschadigd.

Volgens buurtbewoners had de man ‘een engel op zijn schouder’ en mag hij God dankbaar zijn dat hij ongedeerd bleef. De automobilist is hevig geschrokken zijn van het incident.

Manschappen van het energiebedrijf waren met man en macht ter plaatse bezig om de aangerichte schade te herstellen.