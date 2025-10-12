HomeOnderwerpenJustitie en politieSchoten gelost bij gewapende overval op bedrijf Anton Dragtenweg
Schoten gelost bij gewapende overval op bedrijf Anton Dragtenweg

Politie gearriveerd op locatie

Een groep mannen heeft zaterdagmiddag een gewapende overval gepleegd op een bedrijf aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Tijdens de overval zijn meerdere schoten gelost.

Het slachtoffer Z.Z., een 24-jarige Chinese ondernemer, bleef ongedeerd.Hij werd beroofd van een schoudertas met daarin 370.000 Surinaamse dollars en 2.000 US dollars.

De daders maakten zich uit de voeten in een grijze Toyota Vitz en reden vermoedelijk in de richting van de Commissaris Roblesweg.

De politie van Geyersvlijt is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachten.

