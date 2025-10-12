OPINIE: ‘Wo kenki a systeem; Nepotisme als norm’

[INGEZONDEN] – Bij het benoemen van hoge functies moeten functionarissen een bewijs van goed gedrag overleggen. Toch zien we keer op keer dat dit slechts een formaliteit is. Neem Sergio Akiemboto, een man die het systeem inmiddels zó goed kent dat hij er zelf symbool van is geworden. Een bekend verleden, een laffe daad tegenover zijn vrouw, maar ach, ‘Wo kenki a systeem’, toch? Want vandaag is hij niet alleen Chief of Staff op het Kabinet van president Jenny Simons, maar ook RvC-lid bij Staatsolie N.V.

Dus ‘Wo kenki a systeem’ heeft als doel nepotisme in stand te houden. Dat is geen toeval. Dat is het systeem, of zoals men tegenwoordig zegt: “Wo kenki a systeem.” Maar wat betekent dat werkelijk? Het is een collectieve zucht die onze morele vermoeidheid samenvat. “Wo kenki a systeem” dient niet om fouten te erkennen, maar om ze te vergoelijken. Het is een schild geworden om nepotisme en belangenverstrengeling te rechtvaardigen.

De benoeming van Sergio Akiemboto bij Staatsolie toont hoe diep dat systeem geworteld is. Staatsolie is geen gewoon bedrijf; het is het kroonjuweel van onze nationale economie, dat onafhankelijk toezicht verdient, los van partijpolitieke invloeden. Toch wordt een naaste medewerker van de president benoemd als toezichthouder, waarvoor? Om de belangen van de NDP veilig te stellen?

De hypocrisie is treffend. Toen voormalig First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry werd benoemd als RvC-lid bij Staatsolie, klonk vanuit de NDP-top luid protest. De paarse leiders en de streetmedia van de NDP schreeuwden moord en brand. Nu zijn ze heel stil, alsof de benoeming heel normaal is. Blijkbaar is nepotisme alleen verwerpelijk als het niet in het voordeel van de NDP is.

Sergio Akiemboto zou juist moeten begrijpen dat zulke dubbele functies het vertrouwen van burgers ondermijnen. Want hoe kan iemand objectief toezicht houden op een staatsbedrijf als zijn dagelijkse loyaliteit ligt bij zijn politieke baas? De lijnen tussen toezicht, beleid en politiek zijn flinterdun geworden. Het publieke vertrouwen brokkelt verder af. Deze benoeming staat niet op zichzelf. Het past in een bredere cultuur waarin machtige posities circuleren binnen een kleine kring van de NDP.

Regering-Simons beloofde goed bestuur en transparantie. Het systeem verandert niet, het absorbeert de kritiek, past zich aan en gaat verder. Zolang politieke loyaliteit zwaarder weegt dan integriteit, eerlijkheid en transparantie, blijft die belofte een lege slogan. En president Jenny Simons en de NDP zeggen schouderophalend: “Wo kenki a systeem.” ‘Wo kenki a systeem’ is niets anders dan het accommoderen van partijloyalisten en vrienden.

“Wo kenki a systeem” is een systeem dat partijloyaliteit boven bekwaamheid stelt. Het is tijd dat de politieke leiders van de NDP beseffen dat macht geen erfgoed, toezicht geen beloning en loyaliteit geen vrijbrief is. En als de burger vragen stelt aan president Simons, komt het bekende antwoord: “Wo kenki a systeem.”

Idris Naipal