Nickeriaans echtpaar omgekomen bij zware aanrijding in New York

Radjindre Soekha (65) en Poernawatie Badal-Soekha (61) zijn in de vroege ochtend van donderdag 9 oktober om het leven gekomen bij een zware aanrijding tussen twee voertuigen in Saugerties, New York. Het echtpaar woonde al een aantal jaren in de Verenigde Staten, nadat zij uit Suriname waren verhuisd.

De politie ging rond 5.27 uur naar Kings Highway, ter hoogte van Sinsapaugh Lane, na meerdere meldingen van een frontale botsing. Bij aankomst op de locatie bleek het echtpaar al te zijn overleden. De bestuurder van de andere auto raakte gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor medische behandeling.

De kinderen van het overleden echtpaar hebben een GoFundMe-inzamelingsactie opgezet om financiële steun te vragen na het tragische ongeval. In de oproep geven zij aan dat ze worden geconfronteerd met een plotselinge en overweldigende financiële last door de onverwachte uitvaart- en herdenkingskosten.

De fondsen zullen worden gebruikt voor een waardig afscheid, het vervoer van de lichamen, de kisten en de afwikkeling van juridische en administratieve zaken.

De kinderen benadrukken dat elke bijdrage, groot of klein, helpt om deze moeilijke periode draaglijker te maken. “We steken al onze energie in het verwerken van dit diepe verdriet, maar we kunnen deze financiële uitdagingen niet alleen aan,” aldus de oproep.