Jaloerse man die buurman met ijzeren pijp aanviel op vrije voeten

De 32-jarige E.L. is donderdag op verzoek van zijn raadsvrouw Maureen Nibte in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris in Suriname. De man was op 11 september in verzekering gesteld nadat hij zijn buurman met een ijzeren pijp ernstig had verwond aan het voorhoofd.

De aanleiding was dat de buurman seksueel getinte voiceberichten naar zijn vrouw stuurde. Nadat de verdachte wederom seksueel expliciete voiceberichten van de buurman, die overigens zelf ook een vrouw heeft, op de telefoon van zijn vrouw aantrof, verbrak hij de relatie met haar. Samen hebben ze drie kinderen. Hierop verliet de vrouw met de kinderen de woning.

De volgende dag, terwijl de man op zijn balkon zat, zag hij de buurman samen met diens echtgenote thuiskomen. Het stel liep lachend en liefdevol richting hun woning. De verdachte werd woedend, omdat hij vond dat zijn relatie door de buurman kapot was gemaakt, terwijl diezelfde buurman wel gelukkig verder leefde met zijn eigen vrouw. Hij kon dit geluk kennelijk niet aanzien en viel de buurman met een ijzeren pijp aan. Het slachtoffer liep verwondingen op aan het hoofd.

De verdachte werd daarop aangehouden en in verzekering gesteld. Nibte diende vervolgens bij de rechter-commissaris een tot verzoek invrijheidstelling in. Ze voerde aan dat haar cliënt weliswaar een daad had gesteld die niet zonder strafrechtelijke gevolgen kan blijven, maar dat de handelingen in de juiste context geplaatst moeten worden.

Volgens haar handelde de man niet uit wraakzucht, maar uit menselijk begrijpelijke, extreme emoties die mede veroorzaakt waren door het provocerende gedrag van de buurman.

De raadsvrouw benadrukte dat de buurman, ondanks zijn eigen huwelijk, actief seksueel getinte toenaderingen bleef zoeken bij de partner van haar cliënt. Toen de verdachte werd geconfronteerd met het ogenschijnlijke geluk van de buurman, die in zijn ogen verantwoordelijk was voor het stukgaan van zijn relatie, sloegen zijn stoppen door en ging hij tot de aanval over.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie verzette zich tegen de invrijheidstelling, maar de rechter-commissaris ging mee in het verweer van de advocaat en gelastte de onmiddellijke vrijlating van de verdachte.