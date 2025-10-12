HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende overval op automobilist voor woning vriendin
Gewapende overval op automobilist voor woning vriendin

Een 19-jarige jongeman is zaterdagavond samen met zijn vriendin en twee nichtjes in zijn auto overvallen aan de Christoffel Kerstenstraat in Suriname.

Het slachtoffer R.M., had zijn auto geparkeerd voor de woning van zijn vriendin, toen plotseling een zwarte Toyota Vitz achter hem stopte. Uit de auto stapten twee gemaskerde rovers, volledig in het zwart gekleed, waarvan één gewapend met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging beroofden de criminelen de bestuurder van een halsketting, twee ringen, een mobiele telefoon en de contactsleutel van het voertuig. Het slachtoffer wist nog te voorkomen dat de gehele ketting werd buitgemaakt.

Na de daad stapten de overvallers weer in hun voertuig en reden via de Slangenhoutstraat richting Hermansteinbergstraat. Bij hun vertrek losten ze een schot, maar niemand raakte daarbij gewond.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en is bezig met de opsporing van de verdachten.

