Gajadien pleit voor terugstorten gestolen staatsmiddelen: “Al moet je alles van je verkopen om dat terug te betalen”

Het wordt volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien tijd dat mensen, waaronder overheidsfunctionarissen, aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden om gestolen middelen van de Staat terug te betalen.

“Daarmee gaan we de samenleving beschermen…en dat is aansprakelijkheid. Nu is het: ‘ai i meki wan fout’ en dan blijft het daarbij. Broeder, als het aan jou heeft gelegen dat er zo een fout is gemaakt…al moet je alles van je verkopen om dat terug te betalen, laat dat gebeuren. Je gaat dan zelf zien dat men tien keren voorzichtiger in hun leven zal zijn om zaken te doen zoals dat het er nu aan toegaat”, zei Gajadien op TBN.

Hij reageerde hiermee op de malversaties die zich sinds 2018 afspelen bij de Melkcentrale, waar diverse directie- en personeelsleden en de voormalige president-commissaris ondertussen in verzekering zijn gesteld.

Volgens de parlementariër zijn deze personen nu als verdachte aangemerkt en zal het uiteindelijk aan de rechter liggen om te oordelen of zij inderdaad de strafbare handelingen waarvan zij worden verweten, hebben gepleegd.

Gajadien merkte op dat het aansprakelijk stellen van huidige en of gewezen functionarissen in andere landen, waaronder bijvoorbeeld de Verenigde Staten, van dermate is dat mensen zelfs bang zijn om zich schuldig te maken aan belastingfraude.

“En dat soort zaken moeten we daarom inbouwen in onze wetgeving. Ik heb in DNA vaker bij wetswijzigingen opgeroepen om aansprakelijkheid goed in te bedden in onze wetgeving. Het is een proces en niet iedereen is op dezelfde golflengte, maar daarvoor vechten we om dat te bewerkstelligen”, aldus de VHP’er.