HomeOnderwerpenJustitie en politieDakloze man dood aangetroffen op terras van pompstation
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dakloze man dood aangetroffen op terras van pompstation

-

0

Een dakloze man is zaterdagavond dood aangetroffen op een betonnen bank op het terras van GOw2 aan de Kwattaweg in Suriname.

De politie werd gealarmeerd over een man die bewegingloos op een bank bij het pompstation lag en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst van de wetsdienaren bleek het te gaan om een dakloze die geen teken van leven vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Op het lichaam zijn geen tekenen van een misdrijf aangetroffen.

Het lijk werd na onderzoek door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar een mortuarium. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Boot met inzittenden en lading zinkt in Corantijnrivier
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen