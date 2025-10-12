Dakloze man dood aangetroffen op terras van pompstation

Een dakloze man is zaterdagavond dood aangetroffen op een betonnen bank op het terras van GOw2 aan de Kwattaweg in Suriname.

De politie werd gealarmeerd over een man die bewegingloos op een bank bij het pompstation lag en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst van de wetsdienaren bleek het te gaan om een dakloze die geen teken van leven vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Op het lichaam zijn geen tekenen van een misdrijf aangetroffen.

Het lijk werd na onderzoek door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar een mortuarium. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.