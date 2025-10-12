HomeOnderwerpenEntertainmentBouw eerste reuzenrad van Suriname in volle gang
EntertainmentNieuws uit SurinameUitgelicht

Bouw eerste reuzenrad van Suriname in volle gang

-

0
Bouw eerste reuzenrad van Suriname in volle gang

De bouw van het allereerste reuzenrad (Ferris wheel) van Suriname, op het terrein van Dolphins Hotel & Casino in Meerzorg, is in volle gang.

Op donderdag 9 oktober bracht districtscommissaris Rajiv Ramsahai van Commewijne een bezoek aan de werkzaamheden.

Het bezoek maakte deel uit van de reguliere inspecties van de burgervader, die bedoeld zijn om toezicht te houden op de uitvoering van belangrijke projecten binnen het district.

De inzending ‘The Golden Eye of Suriname’ van Fazel Idu werd in februari door de commissie van Dolphins Hotel & Casino gekozen als de officiële naam voor het reuzenrad.

Volgens het management van de onderneming zal het reuzenrad een hoogte van 80 meter krijgen en plaats bieden aan 216 personen per rit.

Reuzenrad krijgt naam ‘The Golden Eye of Suriname’

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
13 oktober is internationale Géén BH Dag
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen