Bouw eerste reuzenrad van Suriname in volle gang

De bouw van het allereerste reuzenrad (Ferris wheel) van Suriname, op het terrein van Dolphins Hotel & Casino in Meerzorg, is in volle gang.

Op donderdag 9 oktober bracht districtscommissaris Rajiv Ramsahai van Commewijne een bezoek aan de werkzaamheden.

Het bezoek maakte deel uit van de reguliere inspecties van de burgervader, die bedoeld zijn om toezicht te houden op de uitvoering van belangrijke projecten binnen het district.

De inzending ‘The Golden Eye of Suriname’ van Fazel Idu werd in februari door de commissie van Dolphins Hotel & Casino gekozen als de officiële naam voor het reuzenrad.

Volgens het management van de onderneming zal het reuzenrad een hoogte van 80 meter krijgen en plaats bieden aan 216 personen per rit.