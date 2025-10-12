HomeOnderwerpenJustitie en politieBoot met inzittenden en lading zinkt in Corantijnrivier
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Boot met inzittenden en lading zinkt in Corantijnrivier

-

0

Een boot die zaterdag vanuit Nickerie onderweg was naar Apoera, is gezonken in de Corantijnrivier. Aan boord bevonden zich acht personen en een lading goederen.

De politie werd gealarmeerd over het voorval, met de mededeling dat alle acht inzittenden in veiligheid waren gebracht en op een nabijgelegen eilandje waren gestrand.

Na de melding zijn de verschillende hulpdiensten van Suriname ter plaatse gestuurd. De oorzaak van het zinken is vooralsnog onbekend.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Nickeriaans echtpaar omgekomen bij zware aanrijding in New York
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen