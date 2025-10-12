Boot met inzittenden en lading zinkt in Corantijnrivier

Een boot die zaterdag vanuit Nickerie onderweg was naar Apoera, is gezonken in de Corantijnrivier. Aan boord bevonden zich acht personen en een lading goederen.

De politie werd gealarmeerd over het voorval, met de mededeling dat alle acht inzittenden in veiligheid waren gebracht en op een nabijgelegen eilandje waren gestrand.

Na de melding zijn de verschillende hulpdiensten van Suriname ter plaatse gestuurd. De oorzaak van het zinken is vooralsnog onbekend.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.