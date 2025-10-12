Abdoel: “Cash geld gegeven aan mensen via moskeeën en via mandirs; ze hebben kerken uitgesloten”

NDP’er Amzad Abdoel, vicevoorzitter van de Staatsraad, stelt dat mensen tijdens de vorige regeerperiode via religieuze organisaties in Suriname cash geld in handen kregen. Deze bedragen waren echter nergens opgenomen in de begroting en zijn bovendien op een heel selectieve wijze verdeeld.

“Ik weet vanuit welke organisaties. In het ressort Kwatta waar ik woon is er cash geld aan de mensen gegeven. En weet je wat erg is van deze mensen? Ze gaven dat geld niet eens aan elke Surinamer via elke religieuze organisatie. Ze hebben de kerken uitgesloten. Ze deden het via de moskeeën en via de mandirs.

Laat hen dan ontkennen dat ze dat niet hebben gedaan. Zo discriminerend, zo erg zijn ze te werk gegaan”, zei Abdoel in het programma Bakana Tori.

De NDP’er voerde aan dat alle 51 DNA-kandidaten van de VHP de voedselpakketten die de regering voor het Surinaamse volk vanuit India heeft ontvangen, hebben misbruikt voor hun politieke propaganda.

“Ze hebben het verdeeld aan het volk en ze hebben de mensen die een andere vlag op hun erf hadden dan die van de VHP overgeslagen. En ik kan daarvan ook getuigen, omdat in mijn straat zelfs mijn familieleden die de pakketten nodig hadden… die arme mensen… niet in aanmerking zijn gekomen omdat ze een NDP-vlag hadden.

Mensen zijn weggestuurd van een vergadering van de VHP met de mededeling: ‘jij ondersteunt NDP op Facebook of jij hebt een NDP-vlag, dus jij gaat geen pakket krijgen’. Zo erg zijn deze mensen geweest in hun wezen. Dat is onmenselijk”, aldus Abdoel, die vindt dat, indien de VHP het inderdaad tussen 2020 en 2025 goed zou hebben gedaan, zij weer in de coalitie zou zitten.

Volgens Abdoel lijkt de hele groep van de VHP wel op familie van Mandraak de tovenaar wanneer hij kijkt naar hoeveel geld en machines bij het ministerie van LVV zijn verdwenen en ook melkpoeder bij de Melkcentrale.

“Met een toverstokje, woeps… 50 grote machines verdwijnen en niemand weet waar ze naartoe zijn gegaan. De directeur daar geeft 8 miljoen SRD aan zijn eigen stichting om het te verdelen aan boeren, waarover nooit verantwoording wordt afgelegd. Dat zijn zaken die we echt moeten bespreken”, aldus Abdoel.