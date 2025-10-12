HomeNieuws uit SurinameAbdoel: "Cash geld gegeven aan mensen via moskeeën en via mandirs; ze...
Nieuws uit SurinameOverheidPolitiekUitgelicht

Abdoel: “Cash geld gegeven aan mensen via moskeeën en via mandirs; ze hebben kerken uitgesloten”

-

2
Abdoel

NDP’er Amzad Abdoel, vicevoorzitter van de Staatsraad, stelt dat mensen tijdens de vorige regeerperiode via religieuze organisaties in Suriname cash geld in handen kregen. Deze bedragen waren echter nergens opgenomen in de begroting en zijn bovendien op een heel selectieve wijze verdeeld.

“Ik weet vanuit welke organisaties. In het ressort Kwatta waar ik woon is er cash geld aan de mensen gegeven. En weet je wat erg is van deze mensen? Ze gaven dat geld niet eens aan elke Surinamer via elke religieuze organisatie. Ze hebben de kerken uitgesloten. Ze deden het via de moskeeën en via de mandirs.

Laat hen dan ontkennen dat ze dat niet hebben gedaan. Zo discriminerend, zo erg zijn ze te werk gegaan”, zei Abdoel in het programma Bakana Tori.

De NDP’er voerde aan dat alle 51 DNA-kandidaten van de VHP de voedselpakketten die de regering voor het Surinaamse volk vanuit India heeft ontvangen, hebben misbruikt voor hun politieke propaganda.

“Ze hebben het verdeeld aan het volk en ze hebben de mensen die een andere vlag op hun erf hadden dan die van de VHP overgeslagen. En ik kan daarvan ook getuigen, omdat in mijn straat zelfs mijn familieleden die de pakketten nodig hadden… die arme mensen… niet in aanmerking zijn gekomen omdat ze een NDP-vlag hadden.

Mensen zijn weggestuurd van een vergadering van de VHP met de mededeling: ‘jij ondersteunt NDP op Facebook of jij hebt een NDP-vlag, dus jij gaat geen pakket krijgen’. Zo erg zijn deze mensen geweest in hun wezen. Dat is onmenselijk”, aldus Abdoel, die vindt dat, indien de VHP het inderdaad tussen 2020 en 2025 goed zou hebben gedaan, zij weer in de coalitie zou zitten.

Volgens Abdoel lijkt de hele groep van de VHP wel op familie van Mandraak de tovenaar wanneer hij kijkt naar hoeveel geld en machines bij het ministerie van LVV zijn verdwenen en ook melkpoeder bij de Melkcentrale.

“Met een toverstokje, woeps… 50 grote machines verdwijnen en niemand weet waar ze naartoe zijn gegaan. De directeur daar geeft 8 miljoen SRD aan zijn eigen stichting om het te verdelen aan boeren, waarover nooit verantwoording wordt afgelegd. Dat zijn zaken die we echt moeten bespreken”, aldus Abdoel.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Hardrijder verliest controle en belandt met Mark X in trens
RELATED ARTICLES
2 REACTIES

  1. Dus ook die kerkelijke organisaties zijn boeven.
    Die pakketten van India zijn echt troep. Gf mensen dingen waarvan ze een oit op vuur kunnen zetten. Hoop pesie. Ik snap niet dat men die troep gebruikt


    Rapporteer een reactie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen