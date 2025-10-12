13 oktober is internationale Géén BH Dag

Oktober is Wereld Borstkankermaand en op 13 oktober is het Géén BH Dag. Een dag, zoals de naam ook al doet vermoeden, waarop vrouwen géén BH dragen.

De eerste Géén BH Dag was in 2011, in het leven geroepen om aandacht te trekken. Nou dat lukt wel aardig als je verkondigt om geen BH aan te trekken. Tenminste bij vrouwen, als mannen zeggen dat ze géén bh aantrekken is dat niet heel erg schokkend.

Het doel van deze dag: vrouwen laten beseffen dat borstkankerscreening belangrijk is, net zo als het herkennen van de symptomen van borstkanker en dat het belangrijk is om regelmatig zelf je borsten te onderzoeken.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In 2020 werd borstkanker bij vrouwen wereldwijd het meest gediagnosticeerde type kanker: ongeveer 2,26 miljoen vrouwen kregen de diagnose borstkanker en ongeveer 685.000 vrouwen stierven aan de ziekte.

Borstkankerscreening is niet alleen een vrouwen dingetje, ook mannen kunnen borstkanker krijgen. In principe kan iedere vrouw kanker krijgen; Na het 30ste jaar neemt de kans op borstkanker toe, vooral tussen 45 en 55 jaar.

Maak er een gewoonte van om vanaf het 18e jaar 1x per maand zelf borstonderzoek te doen, zeker als er in de familie borstkanker voorkomt, of als er risicofactoren aanwezig zijn. Als de vrouw boven de 50 jaar is, is dan een jaarlijkse borstcontrole aan te raden.