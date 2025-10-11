Zangeres Neelam Matadin volgt WK-kwalificatiewedstrijd van Suriname live tijdens optreden in Nederland

De bekende zangeres Neelam Matadin van de muziekformatie Freestyle liet vrijdagavond tijdens een optreden in Nederland zien hoe groot haar liefde is voor Suriname en het nationale voetbalelftal (Natio).

Terwijl Matadin optrad voor een enthousiast publiek, hield ze via haar telefoon de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Guatemala in het Franklin Essed Stadion in Paramaribo nauwlettend in de gaten.

Natio kwam tot een 1-1 gelijkspel tegen Guatemala, nadat het in blessuretijd de gelijkmaker scoorde. Iets later vond de andere wedstrijd van de Surinaamse groep plaats. Panama boekte een 1-0 uitzege op El Salvador.

Suriname is in groep A ingedeeld van de derde en tevens laatste ronde van de Noord- en Centraal-Amerikaanse WK-kwalificaties voor 2026, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

In groep A is er een nek-aan-nekrace gaande tussen Suriname en Panama. Na de derde speeldag hebben beide landen vijf punten.

Ondanks het gelijke aantal punten staat Suriname bovenaan in de groep dankzij een beter doelsaldo: drie doelpunten gescoord en twee doelpunten tegen, tegenover Panama met twee gescoorde en één tegendoelpunt.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Panama en Suriname treffen elkaar op dinsdag 14 oktober. Voor het Surinaamse elftal wordt dit een uitwedstrijd. De thuisontmoeting op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Natio speelt vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.