Security guard van casino steekt klant in buikstreek

Een ruzie tussen een security guard en een klant in een casino aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname, is in de nacht van donderdag op vrijdag 10 oktober volledig geëscaleerd.

De 39-jarige security guard stak de klant daarbij met een mes.

Vernomen wordt dat de desbetreffende beveiliger de klant van Chinese afkomst aansprak. Er ontstond een discussie tussen de twee, die als snel uitmondde in een handgemeen.

De security guard sloeg daarbij hard in op de klant die ook nog meerdere steken in de buikstreek opliep tijdens het geweld.

Het slachtoffer was bij aankomst van de Surinaamse politie niet aanspreekbaar. Hij is in kritieke toestand met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zijn personalia zijn vooralsnog niet bekend.

De verdachte V.G. werd ter plaatse door het Quick Response Team (QRT) aangehouden. Hij is overgebracht naar het politie Centrum voor verder onderzoek.