Overwoekerde bermen rond scholen Para-Oost aangepakt

In het ressort Para-Oost zijn de hoogwied en overwoekerde bermen rondom verschillende scholen aangepakt naar aanleiding van klachten vanuit de samenleving.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in samenwerking met het Commissariaat van het district Para. De bestuursdienst in het ressort Oost, onder leiding van secretaris S. Bahadoer, coördineert de uitvoering ter plaatse.

Ook enkele lokale vrijwilligers, waaronder de heer Bottse en mevrouw Primo, hebben zich ingezet voor deze actie. “Door het hoge wied kon je de scholen in het gebied niet meer zien. Dat is een ongezonde en gevaarlijke situatie voor onze jeugd,” aldus Bottse.

De bermen van de toegangswegen naar Mulo Paranam, OS Bananensteeg, Pasisieweg en de Faja Lobie-school zijn inmiddels aangepakt. Binnenkort volgen de bermen van de weg naar de RK-school en de speelplaatsen in het ressort.

Afhankelijk van de weersomstandigheden in Suriname zullen ook de zandwegen in de omgeving worden onderhouden om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

Met deze gezamenlijke inspanning hopen de betrokken instanties en bewoners de schoolomgevingen veiliger en aantrekkelijker te maken voor de leerlingen en de bredere gemeenschap van Para-Oost.