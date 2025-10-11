Nek-aan-nekrace tussen Suriname en Panama voor WK-ticket

In groep A van de derde en tevens laatste ronde van de Noord- en Centraal-Amerikaanse WK-kwalificaties voor 2026 is er een nek-aan-nekrace gaande tussen Suriname en Panama. Na de derde speeldag hebben beide landen vijf punten.

Suriname (Natio) is in groep A ingedeeld, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

Natio kwam vrijdagavond thuis tot een 1-1 gelijkspel tegen Guatemala, nadat het in blessuretijd de gelijkmaker scoorde. Iets later boekte Panama een 1-0 uitzege op El Salvador.

Ondanks het gelijke aantal punten staat Suriname bovenaan in de groep dankzij een beter doelsaldo: drie doelpunten gescoord en twee doelpunten tegen, tegenover Panama met twee gescoorde en één tegendoelpunt.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Panama en Suriname treffen elkaar op dinsdag 14 oktober. Voor het Surinaamse elftal wordt dit een uitwedstrijd. De thuisontmoeting op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Natio speelt vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.