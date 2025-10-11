Makoe niet eens met benoeming Sergio Akiemboto in RvC Staatsolie

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ is het niet eens met de benoeming van Sergio Akiemboto, die momenteel Chief of Staff is op het Kabinet van de President, in de Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie N.V. Met deze benoeming zal Akiemboto nu een dubbele functie bekleden. De NDP’er vindt dat het beter zou zijn geweest als Akiemboto voor deze tweede functie zou hebben bedankt en voorgesteld zou hebben om iemand anders voor te dragen op zijn plaats.

“Ik heb niets tegen niemand, maar ik denk niet dat dit wijs is. Er is al zoveel ruis met die benoeming als Chief of Staff. Hij is een kundige man en ik weet dat hij daar binnen de RvC een goede job gaat doen, maar soms moeten we dingen ook afwegen. Alleen maar om speculaties te voorkomen, want de VHP gaat daarop springen.

Wij als NDP moeten wel voorkomen dat wij de tegenpartij, de oppositie, alle kaarten in handen schuiven. Want het zou misschien beter zijn als meneer Akiemboto had gezegd: ik laat deze beker aan mij voorbijgaan. Unu mus’ meki moeiti fu no hari moro span ede dan san unu abi kba kon na unu tapu”, zei Makoe in een interview op Sign-in tv. Hij hoopt dat het gezond verstand alsnog zal gaan prevaleren in deze kwestie.

Makoe merkte op dat de NDP ‘Wo Kenki a Systeem’ als slogan hanteert en daarom moet tonen dat zij inderdaad genoeg kader in huis heeft. “En ifi unu wani kenki a systeem, dan zou het niet wijs zijn om twee, drie en vier goed tot dik betaalde functies te moeten willen hebben. En ik durf gewoon te zeggen dat de NDP genoeg kader heeft. Ze hebben in ieder geval meer kader dan een aantal andere partijen. Maar dan moeten we dat in onze benoemingen ook laten zien aan het volk, maar ook de buitenwacht. Want er wordt heel veel van ons verwacht.

Er waren ook sollicitaties en zo, maar misschien hebben mensen niet in voldoende mate gesolliciteerd, zijn mensen om voor welke reden dan ook overgeslagen of hebben mensen zich plotseling teruggetrokken. Maar als je een interne sollicitatie doet, neem dan tenminste vier mensen zodat als er onverhoopt iets gebeurd, dat er toch drie kundige mensen overblijven”, aldus Makoe.

Tijdens de vorige regeerperiode wijzigde voormalige president Chan Santokhi zelfs de statuten van Staatsolie om zijn vrouw Mellisa Santokhi-Seenacherry in de RvC te accommoderen. In die periode werd ook Leo Brunswijk als president-commissaris benoemd, terwijl hij elders al meerdere posities bekleedde. Vanuit de samenleving was er behoorlijke commotie hierover en werden er zelfs middels straatprotesten geëist dat deze benoemingen worden teruggedraaid.

Naast Akiemboto zijn nu ook Rudolf Elias (president-commissaris), Aroon Samjhawan, Ewald Poetisi, Rudie Chin Jen Sem, Chantal Doekhie en Edgar Caffé benoemd in de nieuwe RvC van Staatsolie. Opmerkelijk hier is ook de benoeming van Chantal Doekhie, de dochter van oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie. Chantal werd in augustus 2015 door toenmalige minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ‘in het belang van de dienst’ ontheven uit haar functie als directeur van RGB (nu GBB). Zij zat toen slechts zes maanden aan in deze functie.