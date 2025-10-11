HomeOnderwerpenJustitie en politieLosgeraakte aandrijfas boort door voorruit auto: bestuurster zwaargewond
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Losgeraakte aandrijfas boort door voorruit auto: bestuurster zwaargewond

-

0
Losgeraakte aandrijfas boort door voorruit rijdende auto: bestuurster zwaargewond

Een 37-jarige automobiliste is donderdag ernstig gewond geraakt bij een bizar verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op de Avobakkaweg in Suriname. Een aandrijfas, afkomstig van een passerend voertuig, vloog plotseling tegen de voorruit van de auto waarin de vrouw reed, met ernstige verwondingen tot gevolg.

Volgens verklaringen reed de bestuurster samen met haar partner in een witte Toyota Vitz. Ze kwamen uit de richting van Paranam en reden richting Brokopondo.

Ter hoogte van mast 11 hoorden ze plotseling een harde knal, waarna glasscherven in het voertuig vlogen. De partner verklaarde dat er een groot gat van ongeveer 40 centimeter in de rechterzijde van de voorruit zat (foto). Toen hij naar zijn partner keek, merkte hij dat zij niet reageerde, bloed uit haar mond sijpelde en dat er een metalen onderdeel de aandrijfas, in de auto lag, naast de versnellingspook.

De man greep snel in, trok aan het stuur en bracht het voertuig tot stilstand langs de weg. Vervolgens zette hij het voertuig op ‘park’.

Kort voor het incident was er een truck in tegengestelde richting gepasseerd. De man besloot de truck achterna te rijden en kon deze ter hoogte van Suralco tot stoppen brengen.

De truckchauffeur ontkende echter dat het onderdeel van zijn voertuig afkomstig was, omdat zijn truck nog over alle aandrijfassen beschikte.

De gewonde vrouw werd intussen met spoed overgebracht voor medische behandeling. Volgens de politie vertoonde het slachtoffer een gapende wond aan de onderlip, gebroken tanden en bloed uit beide oren. Ze was niet aanspreekbaar bij aankomst van de ambulance.

De politie van Paranam onderzoekt de zaak verder om te achterhalen van welk voertuig het onderdeel afkomstig is en hoe het kon losraken.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Broers raken slaags en brengen elkaar ernstige verwondingen toe
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen