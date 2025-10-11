Losgeraakte aandrijfas boort door voorruit auto: bestuurster zwaargewond

Een 37-jarige automobiliste is donderdag ernstig gewond geraakt bij een bizar verkeersongeval dat zich heeft voorgedaan op de Avobakkaweg in Suriname. Een aandrijfas, afkomstig van een passerend voertuig, vloog plotseling tegen de voorruit van de auto waarin de vrouw reed, met ernstige verwondingen tot gevolg.

Volgens verklaringen reed de bestuurster samen met haar partner in een witte Toyota Vitz. Ze kwamen uit de richting van Paranam en reden richting Brokopondo.

Ter hoogte van mast 11 hoorden ze plotseling een harde knal, waarna glasscherven in het voertuig vlogen. De partner verklaarde dat er een groot gat van ongeveer 40 centimeter in de rechterzijde van de voorruit zat (foto). Toen hij naar zijn partner keek, merkte hij dat zij niet reageerde, bloed uit haar mond sijpelde en dat er een metalen onderdeel de aandrijfas, in de auto lag, naast de versnellingspook.

De man greep snel in, trok aan het stuur en bracht het voertuig tot stilstand langs de weg. Vervolgens zette hij het voertuig op ‘park’.

Kort voor het incident was er een truck in tegengestelde richting gepasseerd. De man besloot de truck achterna te rijden en kon deze ter hoogte van Suralco tot stoppen brengen.

De truckchauffeur ontkende echter dat het onderdeel van zijn voertuig afkomstig was, omdat zijn truck nog over alle aandrijfassen beschikte.

De gewonde vrouw werd intussen met spoed overgebracht voor medische behandeling. Volgens de politie vertoonde het slachtoffer een gapende wond aan de onderlip, gebroken tanden en bloed uit beide oren. Ze was niet aanspreekbaar bij aankomst van de ambulance.

De politie van Paranam onderzoekt de zaak verder om te achterhalen van welk voertuig het onderdeel afkomstig is en hoe het kon losraken.