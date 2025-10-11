Brug bij Witagron deels ingestort; verbinding met binnenland gestremd

De brug over de Coppenamerivier bij Witagron is vrijdag gedeeltelijk ingestort, nadat een trekker eroverheen reed. Hierdoor is de verbinding met het binnenland van Suriname voorlopig volledig gestremd.

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) gaat vandaag ter plaatse om de schade op te nemen.

Volgens het commissariaat van Kabalebo volgt later meer informatie over de aanpak van dit ernstige infrastructuurprobleem.

Het ministerie van OWRO laat weten dat een onderzoek naar de oorzaak van de instorting is gestart. Weggebruikers worden dringend verzocht extra voorzichtig te zijn.

Personen die naar of vanuit Apoera reizen, worden geadviseerd een alternatieve route te nemen totdat de brug weer kan worden gebruikt.