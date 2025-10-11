HomeOnderwerpenMaatschappijBrug bij Witagron deels ingestort; verbinding met binnenland gestremd
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Brug bij Witagron deels ingestort; verbinding met binnenland gestremd

-

0

De brug over de Coppenamerivier bij Witagron is vrijdag gedeeltelijk ingestort, nadat een trekker eroverheen reed. Hierdoor is de verbinding met het binnenland van Suriname voorlopig volledig gestremd.

Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) gaat vandaag ter plaatse om de schade op te nemen.

Volgens het commissariaat van Kabalebo volgt later meer informatie over de aanpak van dit ernstige infrastructuurprobleem.

Het ministerie van OWRO laat weten dat een onderzoek naar de oorzaak van de instorting is gestart. Weggebruikers worden dringend verzocht extra voorzichtig te zijn.

Personen die naar of vanuit Apoera reizen, worden geadviseerd een alternatieve route te nemen totdat de brug weer kan worden gebruikt.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Suriname scoort in blessuretijd voor gelijkspel tegen Guatemala
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen