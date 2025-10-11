Broers raken slaags en brengen elkaar ernstige verwondingen toe

Twee broers zijn donderdagavond 9 oktober ernstig gewond geraakt na een gewelddadige ruzie in het district Wanica.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg omstreeks 23.12 uur melding van een steek- en kappartij en begaf zich naar de opgegeven locatie voor onderzoek, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de broers, aangeduid als R. en A., met elkaar in gevecht raakten.

A. liep daarbij een kapverwonding op aan de linkerzijde van zijn hoofd en middelvinger, toegebracht met een houwer. R. werd op zijn beurt in de borst gestoken met een schaar.

Beide mannen, die zowel als slachtoffer als verdachte worden beschouwd, zijn voor medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.