HomeOnderwerpenJustitie en politieBroers raken slaags en brengen elkaar ernstige verwondingen toe
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Broers raken slaags en brengen elkaar ernstige verwondingen toe

-

0
pick-up politieauto

Twee broers zijn donderdagavond 9 oktober ernstig gewond geraakt na een gewelddadige ruzie in het district Wanica.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg omstreeks 23.12 uur melding van een steek- en kappartij en begaf zich naar de opgegeven locatie voor onderzoek, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de broers, aangeduid als R. en A., met elkaar in gevecht raakten.

A. liep daarbij een kapverwonding op aan de linkerzijde van zijn hoofd en middelvinger, toegebracht met een houwer. R. werd op zijn beurt in de borst gestoken met een schaar.

Beide mannen, die zowel als slachtoffer als verdachte worden beschouwd, zijn voor medische behandeling per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Overwoekerde bermen rond scholen Para-Oost aangepakt
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen