BBS’er aangehouden in zaak overval reisbureau Doebestraat

Foto ter illustratie: man in gevangenis.

In de zaak van de gewapende roofoverval op het reisbureau Satyam Holidays aan de Doebestraat in Suriname heeft de politie een BBS’er aangehouden. Later bleek dat zijn woning als zogenoemd safehouse werd gebruikt.

Tijdens de overval op donderdag 11 september losten de daders schoten en verdwenen ze in een zwarte Toyota Vitz met een groot geldbedrag in zowel Amerikaanse dollars als euro’s.

De BBS’er Alvin V. (27) is donderdag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de gewapende roofoverval. Volgens de politie-eenheden werd zijn woning door de daders als safehouse gebruikt na de overval.

De informatie over het safehouse en de betrokkenheid van personen is door de opsporingsdiensten uitgewerkt in een gezamenlijke inspanning van meerdere eenheden.

Het adres van de safehouse kwam in beeld tijdens een gezamenlijke operatie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), SIGMA en CTIU, waarbij rechercheurs en specialistische teams samenwerkten. De aanhouding is verricht door de afdeling Kapitale Delicten, die belast is met het onderzoek.

In deze zaak heeft de Surinaamse politie in totaal zeven verdachten aangehouden van wie één na verhoor is heengezonden.

