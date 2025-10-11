AmCham Suriname investeert SRD 500.000 in capaciteitsversterking

De American Chamber of Commerce in Suriname (AmCham Suriname) viert haar 23-jarig bestaan. In dit kader is op donderdag 9 oktober in het Fort Zeelandia een bijeenkomst gehouden, waarbij in gemoedelijke sfeer is stilgestaan bij het heugelijk feit. De activiteit werd bijgewoond door president Jennifer Simons als eregast en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Bij deze gelegenheid kondigde AmCham Suriname een donatie van SRD 500.000 aan voor initiatieven gericht op capaciteitsversterking en verbetering van het investeringsklimaat in Suriname.

De AmCham vertegenwoordigt Amerikaanse en internationale ondernemingen actief in Suriname. Zij bevordert handel, investeringen en een gezond ondernemingsklimaat, en fungeert als brug tussen Suriname en de Verenigde Staten om kennisuitwisseling en duurzame groei te stimuleren.

De organisatie werd door president Simons gecomplimenteerd voor haar inzet voor economische groei en haar langdurige bijdrage aan de samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten.

“Bedrijven en investeringen zijn de levensader van elke economie, en samenwerking vergroot onze kansen. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst nog meer mogelijkheden zullen zijn voor Surinaamse en Amerikaanse bedrijven om samen te werken, ook in partnerschap met de overheid.

Laten we gezamenlijk bouwen aan wat ik noem, de komende economische ‘boom’. Dank voor alle steun – die is waardevoller dan geld of geschenken”, zei het staatshoofd.

Volgens AmCham Suriname-voorzitter Anuskha Sonai zal de bijdrage van SRD 500.000 worden ingezet voor programma’s die de governance en compliance, haven- en luchtvaartstandaarden, toerisme en handelsfacilitatie versterken.

De voorzitter legde de nadruk op het belang van duurzame samenwerking en praktische resultaten. Sonai: “Betere systemen creëren betere kansen en betere toekomsten, want dat is waar het uiteindelijk om draait – een betere toekomst hier.”