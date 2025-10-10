HomeOnderwerpenJustitie en politieTwee vrouwen en kindje op e-bike door auto aangereden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Twee vrouwen en kindje op e-bike door auto aangereden

-

0
Twee vrouwen en kindje op e-bike door auto aangereden

Op de hoek van de Flustraat en de Kwattaweg in Suriname zijn donderdagavond drie personen op een e-bike aangereden door een automobiliste. Ze liepen alle drie lichte verwondingen op.

Op de e-bike zaten twee buitenlandse vrouwen en een kindje. Rond 20.50 uur reden zij bij een winkel weg en gingen de T-kruising op, waar ze werden aangereden door een automobiliste die linksaf sloeg.

Vermoedelijk heeft de vrouw die de auto bestuurde de e-bike niet zien aankomen.

Een van de vrouwen probeerde na de aanrijding de bestuurster van de auto aan te vallen, maar een omstander kon dat voorkomen.

Rijden op e-bikes brengt extra risico’s met zich mee, zeker in druk verkeer en op kruisingen. De Surinaamse overheid werkt aan aanvullende veiligheidsmaatregelen en betere handhaving om het aantal ongelukken te beperken.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie zei begin augustus dat de conceptwet om het gebruik van e-bikes in het land te ordenen momenteel al in voorbereiding is en binnenkort aan De Nationale Assemblee zal worden aangeboden.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Kindje dood door steekverwonding bij ruzie in huis
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen