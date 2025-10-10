Twee vrouwen en kindje op e-bike door auto aangereden

Op de hoek van de Flustraat en de Kwattaweg in Suriname zijn donderdagavond drie personen op een e-bike aangereden door een automobiliste. Ze liepen alle drie lichte verwondingen op.

Op de e-bike zaten twee buitenlandse vrouwen en een kindje. Rond 20.50 uur reden zij bij een winkel weg en gingen de T-kruising op, waar ze werden aangereden door een automobiliste die linksaf sloeg.

Vermoedelijk heeft de vrouw die de auto bestuurde de e-bike niet zien aankomen.

Een van de vrouwen probeerde na de aanrijding de bestuurster van de auto aan te vallen, maar een omstander kon dat voorkomen.

Rijden op e-bikes brengt extra risico’s met zich mee, zeker in druk verkeer en op kruisingen. De Surinaamse overheid werkt aan aanvullende veiligheidsmaatregelen en betere handhaving om het aantal ongelukken te beperken.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie zei begin augustus dat de conceptwet om het gebruik van e-bikes in het land te ordenen momenteel al in voorbereiding is en binnenkort aan De Nationale Assemblee zal worden aangeboden.