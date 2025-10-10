HomeOnderwerpenMaatschappijTribute voor Desi Bouterse op zijn 80ste verjaardag
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Tribute voor Desi Bouterse op zijn 80ste verjaardag

-

0
Desi Bouterse

Op maandag 13 oktober 2025 zou de voormalige president van Suriname, oprichter en erevoorzitter van de NDP, Desiré Delano Bouterse, indien hij nog in leven was, 80 jaar zijn geworden.

Ter gelegenheid van zijn 80ste geboortedag wordt op die dag een eerbetoon gehouden in het Bouterse Infocentrum aan de Anton de Komstraat. De herdenkingsbijeenkomst, getiteld ‘Tribute to DDB’, begint om 19.00 uur.

Bouterse werd in december 2023 door het Hof van Justitie in Suriname tot 20 jaar cel voor meervoudige moord veroordeeld en sloeg enkele dagen voor zijn arrestatiebevel op de vlucht, totdat hij een jaar later, op 24 december 2024, op zijn schuiladres overleed.

Uit obductie op het lichaam van Bouterse is gebleken dat hij is overleden aan een complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik.

De oud-president werd op 4 januari 2025 gecremeerd. Duizenden mensen hebben afscheid van hem genomen.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Spelers Natio Suriname ontvangen e-paspoort
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen