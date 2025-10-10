Tribute voor Desi Bouterse op zijn 80ste verjaardag

Op maandag 13 oktober 2025 zou de voormalige president van Suriname, oprichter en erevoorzitter van de NDP, Desiré Delano Bouterse, indien hij nog in leven was, 80 jaar zijn geworden.

Ter gelegenheid van zijn 80ste geboortedag wordt op die dag een eerbetoon gehouden in het Bouterse Infocentrum aan de Anton de Komstraat. De herdenkingsbijeenkomst, getiteld ‘Tribute to DDB’, begint om 19.00 uur.

Bouterse werd in december 2023 door het Hof van Justitie in Suriname tot 20 jaar cel voor meervoudige moord veroordeeld en sloeg enkele dagen voor zijn arrestatiebevel op de vlucht, totdat hij een jaar later, op 24 december 2024, op zijn schuiladres overleed.

Uit obductie op het lichaam van Bouterse is gebleken dat hij is overleden aan een complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik.

De oud-president werd op 4 januari 2025 gecremeerd. Duizenden mensen hebben afscheid van hem genomen.