Spelers Natio Suriname ontvangen e-paspoort

De spelers van de nationale voetbalselectie van Suriname (Natio) hebben donderdag hun e-paspoorten in ontvangst genomen op het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken sprak tijdens de uitreiking zijn trots uit over de selectie. Hij benadrukte dat de spelers Suriname op de wereldkaart hebben geplaatst.

Bij de ceremonie waren ook aanwezig: onderminister Kelvin Koniki, BIZA-directeur Nasier Eskak, CBB-directeur Anastasia Pokie en minister Lalinie Gopal van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Suriname speelt vandaag de derde WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Guatemala in het Franklin Essed Stadion. Suriname is in groep A ingedeeld, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Het Surinaamse elftal is momenteel met vier punten uit twee duels koploper in groep A. Guatemala staat onderaan met één punt uit twee wedstrijden.

Suriname wist nog nooit eerder te winnen van de bezoekers. De eerste ontmoeting in 1977 eindigde in 3–2 voor Guatemala. In 2004 werd het 1–1 in Paramaribo en 3–1 voor Guatemala in Guatemala-Stad.

Natio, onder leiding van bondscoach Stanley Menzo en zijn assistent Henk Fraser, is vastberaden in eigen huis te winnen om de koppositie verder te verstevigen en de WK-droom dichterbij te brengen.

Na het duel tegen Guatemala speelt Suriname op dinsdag 14 oktober uit tegen Panama. De ontmoeting in Paramaribo op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Natio speelt vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.