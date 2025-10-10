Politie deelt foto van gevonden overleden man om identiteit te achterhalen

De politie in Suriname vraagt hulp van het publiek om de identiteit vast te stellen van een man, die zondag 5 oktober 2025 rond 11.15 uur dood is aangetroffen langs de Van Leenstenweg in het district Para.

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit heeft in dit verband deze foto van de dode man verspreid en roept iedereen op die de man herkent zich te melden.

Het gaat om een Hindoestaanse man met bruine gelaatskleur, sluik haar en een normale lichaamsbouw. Hij droeg een korte groene broek en een roze T-shirt.

Informatie kan worden doorgegeven aan de afdeling Kapitale Delicten via 403645 / 403252 / 402736, aan de Centrale Meldkamer via 115, of bij de dichtstbijzijnde politiepost.

De oproep is gedaan namens het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, door de hoofdinspecteur van politie.