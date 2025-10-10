HomeOnderwerpenMaatschappijOperatie KRIN: overheid en bedrijfsleven bundelen krachten
Operatie KRIN: overheid en bedrijfsleven bundelen krachten

Beeld (c) screenshot video Kenny B

Het Directoraat Openbaar Groen van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening start na de Krin Kondre-activiteiten met de jeugd een nationale bewustwordingscampagne voor het schoonhouden van Suriname.

Zij wordt hierin volledig ondersteund door het KKF, de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en de SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association), die verheugd zijn met deze samenwerking.

Het is bekend dat het bedrijfsleven ook enorme last ondervindt van o.a. de steeds weer bevuilde binnenstad en dat dit een snelle ontwikkeling van het toerisme bemoeilijkt. Het schoonhouden van stad, district en binnenland blijkt een immense taak, waarbij door delen van voornamelijk de Surinaamse burgerij afval, prullen, bekers, flessen en plastic her en der wordt gegooid.

Sinds het aantreden van deze regering is het Directoraat Openbaar Groen hard aan het werk en de resultaten zijn vooral in de binnenstad goed merkbaar. Minister Tsang gaf in een eerder stadium aan dat dit een proces is dat tijd zal vergen: “… maar we moeten NU beginnen,” aldus de minister.

Voor de campagne wordt een eerder opgenomen nummer, “KRIN”, overal ingezet. Kenny B en producent STAS International zijn enthousiast hierover en gaven toestemming voor gebruik van de song en de video tijdens de campagne.

Enkele leerlingen van de Nola Hatterman Academy zullen tevens op verschillende billboards voor deze campagne te zien zijn.

