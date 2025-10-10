Minister Currie: “1.533 leerlingen moeten nog geplaatst worden; 46 gepensioneerden ingezet”

Er moeten volgens MINOWC-minister Dirk Currie nog 1.533 leerlingen geplaatst worden op scholen. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag merkte de bewindsman op dat, wat het algemeen vormend onderwijs betreft, er per 3 oktober in totaal 113.787 leerlingen zijn geregistreerd, waarvan 112.254 (98,65%) leerlingen reeds van een schoolplek zijn voorzien.

“1,35% moeten we nog plaatsen en dat komt neer op 1.533. Ik wacht nog even op de gegevens per vandaag, omdat er iedere dag nog aanmeldingen zijn van leerlingen en iedere dag zijn we ook bezig om leerlingen te plaatsen”, aldus de minister.

Volgens Currie is het wat betreft de plaatsing van leerlingen voor het beroepsgericht onderwijs beter gelukt. Hier zijn alle leerlingen geplaatst.

“Daar staan we voor uitdagingen als we kijken naar de beschikbaarheid van leerkrachten, maar we proberen dat op te vangen door middel van digitaal onderwijs”, stelde hij.

Volgens de bewindsman zijn er intussen ook 46 gepensioneerde leerkrachten landelijk ingezet. “Dus dat is een heel belangrijke ondersteuning die we krijgen”, aldus de minister.