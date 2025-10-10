HomeOnderwerpenJustitie en politieKindje dood door steekverwonding bij huiselijk geweld
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Kindje dood door steekverwonding bij huiselijk geweld

-

0
politie-voertuig met zwaailicht in Suriname
Archieffoto

Aan de Cocobiacoweg in Suriname is donderdagavond een kindje om het leven gekomen bij huiselijk geweld.

Vernomen wordt dat een man zijn vrouw en kinderen rond 20.45u aan het mishandelen was. De man in kwestie zou gewapend zijn met een mes.

Tijdens de mishandeling heeft een kindje van circa een jaar oud steekverwondingen opgelopen.

Het slachtoffertje is aan de verwondingen overleden.

De Surinaamse politie als ook een ambulance werden ingeschakeld. De verdachte is aangehouden. Diverse eenheden van de politie zijn ter plaatse.

Dit is de eerste informatie; zodra er meer bekend is volgt er een update.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Arbeider in met water gevulde goudput gevallen en verdronken
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen