Kindje dood door steekverwonding bij huiselijk geweld

Aan de Cocobiacoweg in Suriname is donderdagavond een kindje om het leven gekomen bij huiselijk geweld.

Vernomen wordt dat een man zijn vrouw en kinderen rond 20.45u aan het mishandelen was. De man in kwestie zou gewapend zijn met een mes.

Tijdens de mishandeling heeft een kindje van circa een jaar oud steekverwondingen opgelopen.

Het slachtoffertje is aan de verwondingen overleden.

De Surinaamse politie als ook een ambulance werden ingeschakeld. De verdachte is aangehouden. Diverse eenheden van de politie zijn ter plaatse.

Dit is de eerste informatie; zodra er meer bekend is volgt er een update.