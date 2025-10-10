HomeNieuws uit NederlandBezoek Nederlands Koningspaar aan Suriname van 1 - 3 december
Nieuws uit NederlandOverheidUitgelicht

Bezoek Nederlands Koningspaar aan Suriname van 1 – 3 december

-

0
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen naar Suriname
Foto (c) Kemal Rijken/Waterkant.Net

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Koninklijk Huis, heeft vandaag bekend gemaakt dat het bezoek dat Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen aan Suriname, plaatsvindt van maandag 1 tot en met woensdag 3 december 2025.

Het Koningspaar brengt een staatsbezoek aan Suriname op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons.
 
Het staatsbezoek staat in het teken van de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme banden tussen deze gemeenschappen.

Met oog voor het gedeelde verleden zal het bezoek gericht zijn op onze samenwerking, uitwisseling en toekomstige partnerschappen op tal van terreinen.

Eerder dit jaar had Koning Willem-Alexander in gesprek met Waterkant.Net aangegeven dat hij positief staat tegen het land en een bezoek wilde brengen. Zijn moeder, prinses Beatrix, zou volgens Willem-Alexander nog vaak gezegd hebben dat Suriname het mooiste land is dat zij ooit heeft bezocht.

Op 25 november 1975 was zij met wijlen prins Claus aanwezig bij de onafhankelijkheidsviering. De koning zei te hopen dat het hem gegeven zal zijn het land ooit te bezoeken. Hij wil het land met eigen ogen zien, op dezelfde manier zoals zijn moeder dat deed. Maar wanneer dat is, dat weet ik niet, aldus Willem-Alexander toen.

Nederlandse koning maakt excuses voor slavernijverleden, vraagt vergiffenis

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Minister Currie: “1.533 leerlingen moeten nog geplaatst worden; 46 gepensioneerden ingezet”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen