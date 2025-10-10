Bezoek Nederlands Koningspaar aan Suriname van 1 – 3 december

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Koninklijk Huis, heeft vandaag bekend gemaakt dat het bezoek dat Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen aan Suriname, plaatsvindt van maandag 1 tot en met woensdag 3 december 2025.

Het Koningspaar brengt een staatsbezoek aan Suriname op uitnodiging van president Jennifer Geerlings-Simons.



Het staatsbezoek staat in het teken van de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme banden tussen deze gemeenschappen.

Met oog voor het gedeelde verleden zal het bezoek gericht zijn op onze samenwerking, uitwisseling en toekomstige partnerschappen op tal van terreinen.

Eerder dit jaar had Koning Willem-Alexander in gesprek met Waterkant.Net aangegeven dat hij positief staat tegen het land en een bezoek wilde brengen. Zijn moeder, prinses Beatrix, zou volgens Willem-Alexander nog vaak gezegd hebben dat Suriname het mooiste land is dat zij ooit heeft bezocht.

Op 25 november 1975 was zij met wijlen prins Claus aanwezig bij de onafhankelijkheidsviering. De koning zei te hopen dat het hem gegeven zal zijn het land ooit te bezoeken. Hij wil het land met eigen ogen zien, op dezelfde manier zoals zijn moeder dat deed. Maar wanneer dat is, dat weet ik niet, aldus Willem-Alexander toen.