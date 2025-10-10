‘Bezeten’ 15-jarige wordt gewelddadig en steekt 1-jarig nichtje dood

De dader van het gruwelijk bloedbad waarbij een baby donderdagavond werd doodgestoken aan de Cocobiacoweg in Suriname, wordt door diverse personen beschreven als ‘bezeten’.

Het gaat om de 15-jarige Jaymie Z. die in een soort ’trance’ zou zijn geraakt en zich agressief gedroeg. Dat hebben meerdere getuigen laten weten. Ook bronnen bij de politie onderschrijven die lezing.

Vernomen wordt dat de tiener rond 20.45u thuis arriveerde, waarna hij plotseling gewelddadig werd. Zonder duidelijke aanleiding greep hij een hamer en sloeg zijn 37-jarige tante R.G. meerdere keren op het hoofd.

Vervolgens nam hij een mes en richtte zijn woede op het dochtertje van R.G., Jah-Zarrah. Het kindje werd achttien keer gestoken, veertien keer in de borststreek en vier keer in de linkerarm. Zij was op slag dood.

Een neef die de paniekkreten hoorde, wist de woning binnen te dringen en kwam de vrouw te hulp met een tjap. Op dat moment werd de politie van Uitvlugt ingeschakeld, die de melding binnenkreeg dat een man zijn vrouw en kinderen aan het mishandelen was.

De agenten troffen ter plaatse echter een heel ander, gruwelijk scenario aan. De verdachte was nog op de plaats delict, waar hij agressief bleef optreden. Hij moest door het RBTP overmeesterd worden, waarna hij werd aangehouden.

Een arts stelde ter plaatse de dood van de baby vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijkje in beslag genomen voor obductie. De verdachte werd door de politie overgebracht naar politiebureau Uitvlugt ter voorgeleiding.

Boze familieleden van het slachtoffertje gingen ook naar het bureau, waar ze de verdachte wilden aanvallen. RBTP werd weer ingezet en bracht hem naar een ander politiebureau. Daar heeft hij zich hevig verzet tegen de politie en zelfs gevochten.

Een bron vertelde vanmorgen aan onze redactie dat de dader na een paar uur weer bijkwam en van niets zou weten. “Toen ‘dat ding op hem was’, sprak hij alleen Saramaccaans, ook toen hij vocht tegen de politie. Toen hij bijkwam in de cel, sprak hij weer gewoon Nederlands,” zegt een getuige tegen de redactie.