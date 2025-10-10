Arbeider in met water gevulde goudput gevallen en verdronken

In het Oosten van Suriname is een man afgelopen woensdagmiddag tragisch om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op een goudveld.

Het ongeval gebeurde rond 15.33u in het gebied Langa Tabiki. Tijdens werkzaamheden bij de locatie ‘Pakira’ viel de man in een met water gevulde goudput en verdween in de diepte.

Omstanders wisten hem later uit de put te halen, maar hij vertoonde geen tekenen van leven. Hulp kwam te laat.

De Surinaamse politie is ter plaatse geweest en is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets officieel bekendgemaakt.