ABOP over Marrondag: ‘Strijd voorouders moet voortgezet worden’

[INGEZONDEN] – Vandaag, 10 oktober, staan we stil bij een belangrijk deel van onze geschiedenis: de strijd en de overwinning van onze Marronvoorouders. Zij kozen voor vrijheid, tegen alle verwachtingen in, en legden daarmee de basis voor waardigheid en kracht die wij vandaag nog steeds voelen.

Marrondag is niet alleen een dag van herdenking, maar ook van trots. Trots op onze cultuur, onze tradities en de lange weg die onze gemeenschappen hebben afgelegd. Het is een herinnering dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is, maar iets waarvoor gevochten en gewerkt moet worden.

Als ABOP geloven wij dat de geest en nalatenschap van onze voorouders ons vandaag de dag richting geeft. Hun strijd leert ons dat we, ondanks uitdagingen, altijd kunnen bouwen aan vooruitgang. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen, voor ontwikkeling en vertegenwoordiging in stad én district, en voor een toekomst waarin iedereen kan groeien.

Laten we Marrondag gebruiken om samen stil te staan, maar ook om vooruit te kijken. Met respect voor ons verleden helpen wij bouwen aan een sterker Suriname, waarin de stem en kracht van de marrongemeenschappen een blijvende plaats hebben.

De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij feliciteert de gehele Marrongemeenschap met deze bijzondere dag.

De ABOP

