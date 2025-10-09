Voetbalselectie Guatemala aangekomen in Suriname voor WK-kwalificatiewedstrijd

De nationale voetbalselectie van Guatemala is woensdagavond met een chartervlucht aangekomen op de Johan Adolf Pengel luchthaven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Suriname (Natio) op vrijdag 10 oktober in het Franklin Essed Stadion.

Eerder op de dag is een groep Guatemalteekse supporters met Copa Airlines gearriveerd voor het duel.

Het WK-eindtoernooi vindt volgend jaar van 11 juni tot en met 19 juli plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Suriname is in groep A ingedeeld, samen met Panama, El Salvador en Guatemala. Elk land speelt twee keer tegen elkaar, zowel thuis als uit.

De drie winnaars van groep A, B en C plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Daarnaast maken de twee beste nummers twee kans via de intercontinentale play-offs in maart 2026. Daarin nemen vertegenwoordigers van Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika het tegen elkaar op voor de laatste tickets.

Het Surinaamse elftal is momenteel met vier punten uit twee duels koploper in groep A. Guatemala staat onderaan met één punt uit twee wedstrijden.

Natio, onder leiding van bondscoach Stanley Menzo en zijn assistent Henk Fraser, is vastberaden in eigen huis te winnen om de koppositie verder te verstevigen en de WK-droom dichterbij te brengen.

Na het duel tegen Guatemala speelt Suriname op dinsdag 14 oktober uit tegen Panama. De ontmoeting in Paramaribo op donderdag 4 september eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Natio speelt vervolgens op donderdag 13 november thuis tegen El Salvador en de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in deze ronde vindt plaats op dinsdag 18 november uit tegen Guatemala.