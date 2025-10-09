HomeOnderwerpenJustitie en politieTwee Rotterdammers vast in moordzaak Sherwin Peterhof uit Suriname
Twee Rotterdammers vast in moordzaak Sherwin Peterhof uit Suriname

TV-programma 'Opsporing Verzocht' besteedt aandacht aan moord op Sherwin Peterhof

Het onderzoek naar de dood van de 41-jarige Surinamer Sherwin Peterhof heeft opnieuw twee arrestaties opgeleverd. Twee mannen van 40 en 31 uit Rotterdam zijn aangehouden, bevestigt het parket van Antwerpen. Daarmee staat de teller inmiddels op vier verdachten.

De uit Suriname afkomstige Peterhof werd 15 augustus levenloos aangetroffen in een maïsveld in het Belgische Meer (Hoogstraten). Een landbouwer volgde een spoor van platgetrapte maïs en stuitte op het in zand begraven lichaam.

De vondst volgde tien dagen nadat Peterhof voor het laatst levend was gezien: op 5 augustus in Amsterdam, in de omgeving van station Bijlmer ArenA, waar hij volgens de politie op weg was naar een appartement.

De twee Rotterdammers sluiten aan bij eerdere aanhoudingen: op Schiphol werd al een 40-jarige vrouw uit Amsterdam opgepakt en op 22 september werd nog een man gearresteerd en aangehouden. Over de rol van de afzonderlijke verdachten wordt vooralsnog niets meegedeeld.

In het belang van het onderzoek wordt verdere communicatie beperkt door de Nederlandse politie, en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het dossier is grensoverschrijdend en wordt in nauwe samenwerking met de Belgische autoriteiten behandeld.

De zaak kwam recent opnieuw in beeld via Opsporing Verzocht, waar de laatste beelden van Peterhof werden getoond en het publiek om getuigenissen werd gevraagd. Volgens het programma zijn meerdere waardevolle tips binnengekomen, die nu worden geanalyseerd in de hoop de toedracht en ieders betrokkenheid scherp te krijgen.

