Tsang: “We zullen de leverancier van de dienstvoertuigen ter verantwoording roepen”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) zal de leverancier van de grote partij voertuigen die kort voor de afgelopen verkiezingen zijn opgekocht en geleverd aan de ministeries van Justitie & Politie en Defensie ter verantwoording roepen.

“We zullen in ieder geval de leverancier ter verantwoording roepen, omdat er heel veel is geleverd buiten het bestek. En vanwege de resultaten die ik heb gezien uit het onderzoek, dan gaan we behoorlijk wat mensen het vuur aan de schenen leggen”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Volgens de bewindsman moesten deze voertuigen volgens het bestek in A1-conditie verkeren of nieuw zijn. Maar de voertuigen die zijn geleverd, waren voertuigen van veel slechtere kwaliteit. De mensen die daarop controle moesten uitoefenen zullen ter verantwoording worden gesteld.

De 10 voertuigen die het ministerie van Defensie kort voor de afgelopen verkiezingen vanuit OW heeft ontvangen, zijn volgens minister Uraiqit Ramsaran helaas strategisch niet stevig genoeg. Ook hij deelde zijn teleurstelling hierover.

“Ze zijn strategisch niet makkelijk inzetbaar zonder dat zij eerst gerepareerd worden. We hebben toch wat problemen met deze voertuigen. We hebben al een aantal gestuurd naar de maak, maar vooral als het gaat om de Ford-voertuigen zijn de onderdelen niet goedkoop.

De manschappen binnen Defensie, onze montageafdeling, zijn ook niet gespecialiseerd in Ford-voertuigen. Dus die moeten dan gestuurd worden naar bedrijven om geserviced te worden. Het gaat niet alleen om service, maar tal van mankementen waardoor ze niet meteen ingezet kunnen worden voor de dienst.

Maar de voertuigen die wel ingezet konden worden, hebben we dan alvast onderverdeeld tussen het centrale kantoor en de kazerne”, aldus Ramsaran.

Eerder uitte minister Harish Monorath van Justitie en Politie ook zijn teleurstelling over hetzelfde type voertuigen die ook zijn ministerie van OW heeft gehad.

Monorath vroeg zich bovendien af waarom de vorige regering bij de aankoop van de recente hoeveelheid dienstvoertuigen voor de politie en verschillende korpsen, gekozen heeft voor tweedehandse voertuigen in plaats van nieuwe. Een aantal van deze voertuigen is bovendien ook niet rijdbaar, terwijl de onderhoudskosten voor de Ford Rangers te duur zijn.