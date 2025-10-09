Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 vanuit Suriname

De Nederlandse ambassade in Suriname wijst in een bericht op de naderende Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 in Nederland en meldt dat Nederlanders in het buitenland die al staan ingeschreven bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland hun stem kunnen uitbrengen.

Nieuwe registratie voor deze verkiezingen is niet meer mogelijk.

Geregistreerde kiezers kunnen hun stembiljet, briefstembewijs en een kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs uiterlijk 28 oktober persoonlijk afgeven bij de ambassade, die de stukken vervolgens doorstuurt naar het stembureau in Den Haag.

De ambassade accepteert ook gesloten stemstukken aan de receptie van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 14.30 uur; iemand anders mag de envelop ook namens de kiezer afgeven.

Er is één uitzondering: op vrijdag 10 oktober is de ambassade gesloten en kan er geen stem worden ingeleverd.

Voor nadere informatie over stemmen vanuit het buitenland verwijst de ambassade naar Nederland Wereldwijd.