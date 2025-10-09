Santokhi over kwestie Melkcentrale: “Je wordt er verschrikkelijk boos om”

“Je wordt er verschrikkelijk boos om”, zegt oud-president van Suriname en parlementariër Chandrikapersad Santokhi ten aanzien van de malversaties bij de Melkcentrale N.V., waar diverse directie- en personeelsleden en de voormalige president-commissaris ondertussen in verzekering zijn gesteld.
In het programma De Tafel op Rasonic TV merkte Santokhi op dat hij direct na het horen van deze zaken contact heeft opgenomen met oud-LVV-minister Parmanand Sewdien om na te gaan of hij op de hoogte was van al deze dingen en waar de financiële verslagen liggen.
Volgens de parlementariër heeft hij te horen gekregen dat de financiële c.q. accountantsverslagen wel bij LVV liggen. Dat de VHP-leider nu hoort dat de zaken zich sinds 2018 voordoen, betekent volgens hem dat alle controlerende instituten gefaald hebben. Het zal hem overigens niet verbazen als soortgelijke taferelen zich om dezelfde redenen ook bij andere parastatalen hebben voorgedaan.
“Voor de laatste keer in 2023 van de Melkcentrale, maar daar zijn geen misstanden aangegeven. Dus, kortom: het enige wat wij zeggen als gewezen regering is dat de zaken allemaal onderzocht worden.
We vinden het triest als die dingen inderdaad gebeurd zijn, want ik was ook bezig met een sociaal programma. En telkens moesten wij horen dat er geen melkpoeder is. Dan hindert het je nu wel, ja, als het inderdaad gebeurd is zoals het in de media staat.
Maar laten we het Openbaar Ministerie, met als werkarm de politie, wat ruimte geven om alles te onderzoeken. En zij die schuldig zijn, moeten verantwoording gaan afleggen bij de rechterlijke macht. We zijn een partij van wet en recht. We zijn een partij die rechtsstaatversterkend is”, aldus Santokhi.
Tja, 5 jaar lang alleen maar family and friends beleid en heel veel op reis. Je had geen oog en oor voor andere dingen in het land. Dus kom niet zielig doen nu. Er is heel veel mis gegaan de afgelopen 5 jaar en heel veel geld over balk gesmeten vlak voor de verkiezingen. Heel triest met jou. Geen tweede kans meer voor jou.
Wordt het niet tijd dat Suriname de doodstraf daadwerkelijk weer gaat uitvoeren. Moord, verkrachting, drugs en corruptie = doodstraf. Werkt uitstekend in Singapore. Andere taal verstaan criminelen niet.
Suriname heeft jou niet meer nodig. De huidige president Simons doet het heel goed en gaat zeker de komende tien jaar regeren en dan neemt Dr. ir. Adhin het voor nog tien jaar over. Dan zit jij in huize Asiana voor zich uit staren, had ik maar naar het arme volk geluisterd.
Look who’s talking
Eigen mening, de fraude heeft is begonnen in 2018 toen was Chan niet de president. De fraudeurs moet goed gestraft worden en alle gestolen middelen moet terug in de stadskast. Er lopen in Suriname heel veel fraudeurs rond in de parastatalen bedrijven. Regering kijk goed bij EBS en SWM
Eigen mening
Sukkel wat sla je onzin uit hersenloos wezen noem ze op dan ze hebben nog niks gedaan laat staan iets goeds ook vriendjes politiek zwakbegaafde mafkees
Koos mee eens zo kis het wordt laatste maanden steeds erger onder die p regering
Chan jij moet je snoet houden. Grootste rovers heb jij gekweekt. We hebben je snater niet gehoort mt zaken van LVV, Sewdien.
Van Mel komt ook. Jij bent de meest waardeloze Pres van onze aardbol. Jij moet met je PG en rovers de bak in dan pas is Sur verlost.
Eigen+mening als jij de bosjesbrug zou kiezen, was het veel beter gegaan met Sidonia!!
F&F’s??? Ben je soms blind? zie je niet wat deze regering m.n. Simons doet!!! En sterker nog!! Wordt het hele programma van VHP gekopieerd!!
