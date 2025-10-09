Santokhi over kwestie Melkcentrale: “Je wordt er verschrikkelijk boos om”

“Je wordt er verschrikkelijk boos om”, zegt oud-president van Suriname en parlementariër Chandrikapersad Santokhi ten aanzien van de malversaties bij de Melkcentrale N.V., waar diverse directie- en personeelsleden en de voormalige president-commissaris ondertussen in verzekering zijn gesteld.

In het programma De Tafel op Rasonic TV merkte Santokhi op dat hij direct na het horen van deze zaken contact heeft opgenomen met oud-LVV-minister Parmanand Sewdien om na te gaan of hij op de hoogte was van al deze dingen en waar de financiële verslagen liggen.

Volgens de parlementariër heeft hij te horen gekregen dat de financiële c.q. accountantsverslagen wel bij LVV liggen. Dat de VHP-leider nu hoort dat de zaken zich sinds 2018 voordoen, betekent volgens hem dat alle controlerende instituten gefaald hebben. Het zal hem overigens niet verbazen als soortgelijke taferelen zich om dezelfde redenen ook bij andere parastatalen hebben voorgedaan.

“Voor de laatste keer in 2023 van de Melkcentrale, maar daar zijn geen misstanden aangegeven. Dus, kortom: het enige wat wij zeggen als gewezen regering is dat de zaken allemaal onderzocht worden.

We vinden het triest als die dingen inderdaad gebeurd zijn, want ik was ook bezig met een sociaal programma. En telkens moesten wij horen dat er geen melkpoeder is. Dan hindert het je nu wel, ja, als het inderdaad gebeurd is zoals het in de media staat.

Maar laten we het Openbaar Ministerie, met als werkarm de politie, wat ruimte geven om alles te onderzoeken. En zij die schuldig zijn, moeten verantwoording gaan afleggen bij de rechterlijke macht. We zijn een partij van wet en recht. We zijn een partij die rechtsstaatversterkend is”, aldus Santokhi.