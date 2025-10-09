Profvoetballer Georginio Wijnaldum zet zich in voor school in Suriname

De Openbare School Flora 1 heeft een complete metamorfose ondergaan dankzij een initiatief van profvoetballer Georginio (Gini) Wijnaldum in samenwerking met de stichting Give Ways. De feestelijke oplevering vond woensdag 8 oktober 2025 plaats in aanwezigheid van president Jennifer Simons.

Niet de overheid van Suriname, maar betrokken burgers en de diaspora trokken dit project. Het staatshoofd prees die aanpak als voorbeeldig: wie tijd en middelen inzet, tilt de gemeenschap zichtbaar op.

Volgens Simons laat de renovatie zien wat samenwerking tussen burgers, diaspora en overheid kan opleveren—en riep zij Surinamers binnen én buiten het land op om, vooral in het onderwijs, naar vermogen bij te dragen.

Give Ways-directeur Zoraima Mahangi schetste de insteek: de in 2023 opgerichte stichting wil niet alleen “middelen” leveren, maar vooral “manieren”—kansen waardoor Suriname, en kinderen in het bijzonder, vooruitkomen.

De impuls voor OS Flora 1 kwam rechtstreeks uit Wijnaldums wens om iets terug te doen voor het land van zijn ouders én de school waar hij zelf les kreeg. Hij zoekt niet de spotlights, aldus Mahangi, maar wil anderen inspireren om mee te doen.

De vernieuwing was grondig: dakpannen vervangen, vloeren geëgaliseerd en het gehele gebouw opnieuw geschilderd. Het resultaat is een frisse, veilige leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten met hernieuwde energie aan het schooljaar kunnen beginnen.

Met OS Flora 1 als tastbaar bewijs krijgt “maatschappelijke betrokkenheid” inhoud: een sporter met Surinaamse wortels en een jonge stichting laten zien dat gerichte investeringen in klaslokalen direct rendement geven—voor de kinderen van vandaag én de toekomst van Suriname.