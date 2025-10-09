Politieagent negeert bevel, scheldt collega’s uit en wordt aangehouden

Een 36-jarige politieagent in Suriname is woensdag, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld wegens wederspannigheid, het negeren van een ambtelijk bevel en het beledigen van politieambtenaren.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij bij een nachtclub in Paramaribo-Noord. Een surveillance-eenheid begaf zich ter plaatse, maar de vechtpartij bleek reeds voorbij.

Een man ter plaatse verklaarde dat de betrokkenen al waren vertrokken. Kort nadat de agenten de locatie hadden verlaten, kreeg hun dienstvoertuig een lekke band in een nabijgelegen straat.

Terwijl de band werd vervangen met hulp van enkele medewerkers van de club, kwam plotseling een rood voertuig met hoge snelheid het parkeerterrein opgereden. De bestuurder reed recht in de richting van een politieambtenaar, die opzij moest springen om niet te worden aangereden.

De bestuurder stopte enkele meters verderop, waarna drie mannen uitstapten. Toen de politie hen aansprak op hun roekeloze rijgedrag, reageerde de bestuurder agressief en begon hij de politie uit te schelden. Ondanks herhaalde waarschuwingen bleef de man beledigende uitlatingen doen.

De situatie escaleerde, waarop de politie versterking inriep. De bestuurder en een van zijn vrienden werden daarop ter afkoeling overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt. Ze gaven zich later op als C.S. en politieagent N.J.

Bij fouillering trof de politie in de zwarte schoudertas van de politieman N.J. een vuistvuurwapen en pepperspray aan. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen ten behoeve van het verdere onderzoek.

De tweede man, C.S., is na verhoor heengezonden, maar de politieman, die al enige tijd buiten functie was gesteld, is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.