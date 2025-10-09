HomeNieuws uit Suriname'Kans op WK-deelname Suriname op dit moment groter dan ooit'
‘Kans op WK-deelname Suriname op dit moment groter dan ooit’

'Kans op WK-deelname Suriname op dit moment groter dan ooit'

Op vrijdag 10 oktober 2025 speelt het nationale voetbalelftal van Suriname (Natio) de kwalificatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap voetballen, tegen Guatemala. De wedstrijd wordt gehouden in het Franklin Essed Stadion in Paramaribo.

Met vier punten uit de eerste twee duels gaat Suriname aan kop in hun WK-kwalificatiepoule. De kansen van Suriname om mee te doen aan het WK-voetbal in 2026, zijn op dit moment daarom groter dan ooit.

De interland vrijdag wordt de vierde ontmoeting ooit tussen Suriname en Guatemala. Suriname wist nog nooit eerder te winnen van het land. De eerste ontmoeting in 1977 eindigde in 3–2 voor Guatemala. In 2004 werd het 1–1 in Paramaribo en 3–1 voor Guatemala in Guatemala-Stad.

Deze vierde partij tegen Guatemala biedt Suriname dus de kans op een eerste overwinning in de reeks.

in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd bracht de Surinaamse Voetbalbond (SVB) gisteren de legendarische groep van 1977 en de huidige nationale ploeg Natio samen voor een inspiratiesessie.

In deze ontmoeting tussen verleden en heden werd de Surinaamse droom nadrukkelijk gevoeld en gaat Natio vol energie en ambitie voor het beste resultaat.

De wedstrijd op vrijdag 10 oktober vangt aan om 18.00u (Nederlandse tijd 23.00u).

Voetbalselectie Guatemala aangekomen in Suriname voor WK-kwalificatiewedstrijd

ADJUMA Party

Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 vanuit Suriname
