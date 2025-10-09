Gouddelver doodgeschoten na ruzie met collega over gestolen telefoon

Een 25-jarige gouddelver is woensdag in het Nassaugebied in Suriname doodgeschoten na een ruzie met een collega. De verdachte, beter bekend als Paple, is nog voortvluchtig.

Vernomen wordt dat de twee mannen ruzie kregen over een telefoon. Tijdens de woordenwisseling trok de verdachte een jachtgeweer en schoot de ander neer.

Het slachtoffer, genaamd Cedric, liep meerdere verwondingen door hagel in de buikstreek op, waardoor hij hevig bloedde. Hij werd vervolgens door een taxichauffeur uit het district Sipaliwini met spoed richting de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Onderweg merkte de bestuurder echter dat Cedric geen tekenen van leven meer vertoonde, waarna hij bij de controlepost Redi Doti stopte en de Surinaamse politie inschakelde.

De politie bevestigde dat het slachtoffer reeds was overleden. Het lichaam is voor onderzoek in beslag genomen, terwijl de schutter Paple nog wordt opgespoord.