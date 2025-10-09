HomeOnderwerpenMaatschappijDeur broodwagen vliegt open en verliest partij broden
Deur broodwagen vliegt open en verliest partij broden

Een partij broden is woensdagmiddag uit een broodwagen van Fernandes Bakkerij gevallen aan de Janzweersstraat in Suriname.

Het voertuig was slechts enkele seconden van het bedrijf vertrokken met een volle lading toen het misging.

Volgens een omstander gebeurde het incident toen de vrachtwagen bij de T-kruising van de Jakobreintjes- en Janzweersstraat rechtsaf sloeg in de richting van de Kernkampweg.

Tijdens de bocht vloog de zijdeur van de vrachtwagen door nog onbekende reden open, waardoor meerdere kratten met brood langs de straat vielen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Medewerkers van Fernandes hebben de broden terug in de kratten geplaatst en vervolgens weer in het voertuig geladen om terug te keren naar de bakkerij.

Het bedrijf heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het incident.

