Beveiligers van minister Lalinie Gopal aangehouden na diefstal uit tas

Twee beveiligers, tevens militairen, zijn woensdag aangehouden op verdenking van gekwalificeerde verduistering en diefstal ten nadele van minister van Jeugdontwikkeling en Sport in Suriname Lalinie Gopal.

Het tweetal, dat is ingedeeld bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en tevens fungeert als beveiligers van de minister, wordt ervan verdacht geld te hebben meegenomen uit de tas van de bewindsvrouw.

Volgens Gopal had ze een bedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollars in een envelop in haar tas bewaard. De verdachten zouden toegang hebben gekregen tot de auto waarin de tas zich bevond, waarna bleek dat de tas was opengemaakt en het geldbedrag verdwenen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee militairen overgedragen aan de Militaire Politie voor verder onderzoek.