BBS’er bestolen van dienstwapen tijdens uitje; verdachte aangehouden

De 27-jarige Bjorn P. is door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van diefstal van een dienstwapen van een vrouwelijke beveiligingsambtenaar van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS).

In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 oktober ontdekte de BBS’er, die samen met haar collega’s was uitgegaan, dat haar dienstwapen werd vermist. Volgens haar verklaring had ze het vuurwapen, met scherpe patronen, in haar tas opgeborgen omdat ze een jumpsuit droeg.

Ze was samen met haar collega uitgegaan, waarbij ze Bjorn, de neef van haar collega, ontmoette. Het gezelschap bezocht vervolgens een bar aan de Kleine Dwarsstraat. Na het vertrek uit de bar bracht Bjorn haar naar een pension, waar ze haar tas met het dienstwapen in de auto achterliet.

Enige tijd later reed Bjorn zogenaamd weg om sigaretten te halen. Toen hij terugkeerde, leek er niets verdachts aan de hand.

De volgende ochtend, bij thuiskomst, merkte de BBS’er dat haar tas opvallend lichter aanvoelde. Bij controle bleek dat haar dienstwapen was verdwenen, terwijl al haar andere persoonlijke bezittingen nog aanwezig waren.

De vrouw confronteerde Bjorn met de vermissing, maar hij ontkende iets met de zaak te maken te hebben. Ze deed vervolgens op zondag 5 oktober aangifte bij de politie. Na onderzoek kwam de politie de verdachte op het spoor, waarna hij werd aangehouden.

Maandag gaf Bjorn het wapen af aan de neef van de BBS’er en verklaarde dat hij het wapen in de auto had gevonden. Volgens het slachtoffer is dit een pertinente leugen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Bjorn in verzekering gesteld.