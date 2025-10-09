Arbeider overleden bij illegale bouw; veiligheidsvoorschriften onvoldoende nageleefd

De 45-jarige Steven Goedschalk is woensdagochtend rond 10.30 uur om het leven gekomen tijdens bouwwerkzaamheden aan de Frederikshoopweg in Suriname.

Volgens de politie viel een stenen muur van een in aanbouw zijnde hoogbouwwoning op het slachtoffer. Bij aankomst van de ambulance had de man het leven reeds gelaten.

Het voorlopige politieonderzoek wijst uit dat Goedschalk samen met andere arbeiders bezig was met werkzaamheden toen hij een plank weghaalde en de muur bovenop hem naar beneden viel.

Naar aanleiding van het incident heeft de Afdeling Bouwpolitie van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening de bouwwerkzaamheden op de locatie per direct stopgezet.

Volgens de politie bleek tijdens een inspectie dat er geen bouwvergunning voor de woning was aangevraagd. Daarnaast werden diverse onregelmatigheden geconstateerd die in strijd zijn met de geldende Surinaamse bouwtechnische regelgeving.

Ook bleek dat de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van de arbeiders onvoldoende waren nageleefd, meldt het ministerie.

De aannemer is formeel aangesproken en opgedragen om onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen.

Het ministerie benadrukt dat strikte naleving van bouw- en veiligheidsvoorschriften essentieel is om de gezondheid en veiligheid op bouwplaatsen te waarborgen.

Het onderzoek van de politie duurt voort.