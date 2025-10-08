Vp Rusland over voorstel PALU: “Voorzichtig zijn met lukraak veranderen van namen”

De PALU heeft in een open brief aan president Jennifer Simons opgeroepen om per 25 november 2025 — precies 50 jaar na de onafhankelijkheid — te beginnen met het hernoemen van geografische kenmerken in Suriname.

Het doel: sporen van koloniale verering wissen en de oorspronkelijke (inheemse) namen herstellen, in overleg met de bewoners van die gebieden.

Vicepresident Gregory Rusland stelt dat, hoewel er geen regeringsstandpunt is ingenomen over dit verzoek, hij persoonlijk vindt dat er heel voorzichtig moet worden omgegaan met de historie van Suriname.

“We hebben geen regeringsstandpunt op dat punt besproken, maar mijn persoonlijke mening is dat we een historie hebben en ik zou heel voorzichtig zijn met het zomaar en lukraak veranderen van namen.

In bepaalde gevallen kunnen we dat na zorgvuldige overweging wel doen, maar bepaalde namen hebben wel hun historische achtergrond. En ik vind dat we daar rekening mee moeten houden”, zei Rusland woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

In de brief stelt de PALU dat Suriname weliswaar staatkundig onafhankelijk is, maar dat koloniale naamgeving nog steeds het denken en doen beïnvloedt. Het voorstel is om met bergen, rivieren en watervallen te beginnen: waar oude inheemse benamingen nog bekend zijn, die herstellen; waar namen verdwenen zijn, nieuwe authentieke namen kiezen mét de inheemse gemeenschappen aan tafel.

Het proces moet volgens de PALU een zichtbare stap in dekolonisatie worden, passend bij het jubileumjaar.