Salarbaks noemt DNA-lidmaatschap ondankbaar werk: “Na vijf jaren denk ik niet dat ik het weer ga doen”

Volgens NDP’er Aziez Salarbaks is het werk van een lid van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) meer ondankbaar werk. Op dit moment denkt hij er daarom niet aan om na zijn huidige vijfjarige termijn weer een gooi te doen naar een tweede termijn in de DNA.

“Dit werk is meer ondankbaar werk. Je maakt een klein foutje… misschien een slip van de tong of er wordt iets uit een fragment gehaald… en je wordt gekruisigd. Al het goede werk dat je dan hebt verricht is dan zo vergeten. Dus na vijf jaren denk ik niet dat ik het weer ga doen”, zei Salarbaks op Stanvaste Radio.

Volgens de parlementariër gaat hij nu de beste vijf jaren van zijn leven geven aan zijn land en volk. Na deze tijd zal hij kijken of er andere structuren zijn waar hij zijn krachten kan gaan geven.

Salarbaks is op 28 juli toegelaten tot het parlement en zit nu ongeveer tweeënhalve maand in de volksvertegenwoordiging. Begin augustus stelde hij dat vooral volksvertegenwoordigers die uit de verre districten naar Paramaribo moeten afreizen om vergaderingen bij te wonen, diep in de portemonnee moeten tasten.

Hij is daarom geen voorstander van het terugdraaien van de forse verhogingen voor parlementariërs. Parlementariërs ontvangen een bruto maandsalaris van ruim SRD 130.000. Na belastingen en andere inhoudingen blijft daarvan afgerond SRD 95.000 netto over.